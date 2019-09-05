基隆市議員暨立委參選人張耿輝今（5）日到七堵國小了解飲水機水溫過高、留有怪味的情況，並表示將會積極爭取全市學校，全面汰換舊的飲水機。（張穎齊翻攝）

基隆市議員暨立委參選人張耿輝今（5）日到七堵國小了解飲水機水溫過高、留有怪味的情況，並表示將會積極爭取全市學校，全面汰換舊的飲水機。（張穎齊翻攝）

國家政府必須為學子的健康把關，學校飲水機品質更是不容忽視，基隆市七堵區七堵國小，有家長反映小孩在學校喝水，有喝到怪味，且水溫都飆高到50度，十分燙口，以致孩子們寧願忍口渴，也不願喝燙水。議員暨立委參選人張耿輝今（5）日到場了解情形後表示，將會積極爭取全市學校，全面汰換舊的飲水機。

張耿輝表示，最近接獲許多七堵國小家長、志工媽媽，反映學校裡的飲水機的水喝起來澀澀的，感覺像漂白水或游泳池的消毒水味道，擔心水質是否出了問題。

張耿輝說，另外還有接獲反映，水溫偏高又燙口，學童剛到校時，水溫大約才27度至32度左右，但不久就會逐漸升高到五50以上，導致有的學子寧可忍著口渴，也不肯喝學校裡的水，希望教育處等相關單位，能夠協助校方進行改善。

七堵國小校長張簡秀金表示，目前全校22台飲水機都有廠商定期保養、更換濾心，衛生局也會定期抽驗水質，確保師生飲水安全無虞，至於水溫的問題則因現有飲水機屬較舊機型，但都有經過濾、煮沸後，儲存冷卻以提供冷、熱水。

張簡秀金說，不過學生因為夏季飲水量較大，儲水來不及冷卻，才會造成水溫有偏高情形，校方也希望能更換新機種生飲機來改善，但受限經費問題，現已先向教育處反映。

「再窮也不能窮孩子的教育經費！」張耿輝說，飲水的衛生品質，是最基本的標準，務必非常重視，他會向教育處積極爭取汰換老舊飲水機的經費，若他能擔任立委，更會要求教育部重視基隆市的學校，撥出更多經費給基隆，保障基隆學子的健康。

(中時 )