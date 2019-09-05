陳浩瑋（下）左大腿抽筋，約旦門將薩菲立刻上前幫忙拉筋。（鄭任南攝）

中華男足5日世足資格賽與約旦之戰，場上發生了不少小動作拉扯，客隊球員幾次假摔還被台灣球迷狂噓「演很大」。不過約旦門將薩菲（Amer Shafi）不愧是踢了147場國際賽的一代宗師，下半場一個展現運動家精神的動作，讓台北田徑場現場5520名觀眾，都為他的風度鼓掌叫好。

下半場中華隊一次快攻，溫智豪長傳到右前場，快腿陳浩瑋正準備突破，但踏進積水區右踝一拐，立即倒地且左腿抽筋。只見薩菲馬上衝過去，先幫陳浩瑋的左腳拉筋，並向裁判表示有人受傷，先暫停比賽，最後更展現隊長氣概，直接以「公主抱」把陳浩瑋抬出場外，這個舉動連作為對手的地主台灣球迷，都忍不住鼓掌致敬。

「是我叫他幫我拉的，他的動作非常棒！」陳浩瑋賽後表示，薩菲的風度令他折服，卻也懊悔當時拐到那一下，沒能完成那個大好的攻擊機會，治療之後就被李茂入替。陳浩瑋說：「很可惜，不過我的傷勢無礙，下一場對尼泊爾沒有問題！」

(中時電子報)