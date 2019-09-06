賽車女郎的身影，是賽車場外最美麗的風景之一。（郭吉銓攝）

賽車女郎原本的工作是在比賽開跑前替車手撐陽傘遮陽，以避免在起跑線上進行準備工作的車手，還沒開跑就因為酷熱中暑或體力耗盡，但因面目姣好、體態優美，逐漸轉變為各車隊或贊助商用來吸引注意力、提升形象的代言角色。

賽車女郎，顏值、身材都有看頭。（郭吉銓攝）

嬌俏的賽車女郎，撐著大陽傘，成為賽車場外一道獨有的風景。（郭吉銓攝）

賽車女郎不只身材上有一定的要求，臉蛋也是一大重點。（郭吉銓攝）

車隊聘用賽車女郎的風氣自日本興起後逐漸傳播到全世界，如今，這群嬌美的身影成為賽車馳騁競速場外最美麗的風景，知名的賽車女郎不但擁有大批粉絲，每到賽前，各車隊或贊助商婀娜多姿的模特兒，更成為場邊鎂光燈追逐的焦點。

賽車女郎多半穿著印有贊助商品牌的衣服。（郭吉銓攝）

賽車女郎在賽車場外總是掛著可人的笑容。（郭吉銓攝）

賽車女郎身材火辣。（郭吉銓攝）

賽車女郎。（郭吉銓攝）

(中時電子報)