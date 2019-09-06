浮生繪影》賽車女郎 辣得太犯規！ 20:202019/09/06 中時電子報 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 極限．競速—俏女郎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賽車女郎的身影，是賽車場外最美麗的風景之一。（郭吉銓攝） 賽車女郎原本的工作是在比賽開跑前替車手撐陽傘遮陽，以避免在起跑線上進行準備工作的車手，還沒開跑就因為酷熱中暑或體力耗盡，但因面目姣好、體態優美，逐漸轉變為各車隊或贊助商用來吸引注意力、提升形象的代言角色。 賽車女郎，顏值、身材都有看頭。（郭吉銓攝） 嬌俏的賽車女郎，撐著大陽傘，成為賽車場外一道獨有的風景。（郭吉銓攝） 賽車女郎不只身材上有一定的要求，臉蛋也是一大重點。（郭吉銓攝） 車隊聘用賽車女郎的風氣自日本興起後逐漸傳播到全世界，如今，這群嬌美的身影成為賽車馳騁競速場外最美麗的風景，知名的賽車女郎不但擁有大批粉絲，每到賽前，各車隊或贊助商婀娜多姿的模特兒，更成為場邊鎂光燈追逐的焦點。 賽車女郎多半穿著印有贊助商品牌的衣服。（郭吉銓攝） 賽車女郎在賽車場外總是掛著可人的笑容。（郭吉銓攝） 賽車女郎身材火辣。（郭吉銓攝） 賽車女郎。（郭吉銓攝） (中時電子報) #賽車女郎 #車隊 #贊助商 也許您會感興趣 推薦閱讀 淮安臺商論壇開跑 推進兩岸產業合作 04:102019/08/26 投資理財 中小企業創新轉型＋世代傳承輔導講座 開跑 04:102019/08/26 投資理財 新北聯合婚禮開跑 大走民族海洋風 17:312019/08/26 生活 桃園地景藝術節將開跑 民眾：還未做好準備？ 20:042019/08/26 生活 2019新竹市多元閱讀開跑 15:422019/08/28 生活 借貸宣導說明會 9月開跑 04:102019/08/29 證券．權證 學姊基層開跑 柯讚合格選將 04:102019/08/29 地方新聞 促轉會活動將開跑 鼓勵民眾進一步瞭解轉型正義 10:572019/08/29 政治 挑戰「最快女車手」 風速女神驚傳車毀人亡憾離世 14:472019/08/29 社會 秋季購物節即將開跑 日藥本舖帶你一起對抗秋老虎 16:422019/08/29 消費 體育熱門新聞 U18》「令和怪物」來了！佐佐木朗希抗韓先發 - 體育 U18》林昱珉6局精彩壓制 中華12比0扣倒澳洲 - 體育 U18》羅暐捷領先11分盜本壘 遭澳洲近身球伺候 - 體育 美網》納達爾能被稱為史上第一嗎？ - 體育 NBA》最強1對1防守者？KD答案是他 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。