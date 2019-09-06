國立傳統藝術中心108年傳統戲曲人才駐團演訓計畫「育成聯合展演」，11月10日至12月1日將於臺灣戲曲中心登場，率先演出的是11月10日「當代傳奇劇場」，期間共有12個劇團演出11場節目，包含京劇、布袋戲、客家戲、北管戲及歌仔戲。

國立傳統藝術中心「駐團演訓計畫」提供傳統戲曲劇團培育青年人才的資源，由民間團隊自行尋找適合培訓的青年習藝生進行「駐團演訓」學習，讓有志於從事傳統表演藝術工作的年輕人獲得進入職業劇團的機會。「育成聯合展演」是「駐團演訓計畫」的期末評鑑，各劇團所培養出的新生代接班人，將在年底的舞臺上，展現長期隨團實務演出與工作的成果。

@3201多功能廳

11/10（日）14:30當代傳奇劇場X經典折子〈擋馬〉〈殺四門〉〈霸王別姬〉

11/16（六）上半場：昇平五洲園《武童劍俠》；下半場：臺北木偶劇團《孫臏三出天臺》

11/17（日）14:30陳錫煌傳統掌中劇團《三寶太監下西洋》

11/30（六）14:30榮興客家採茶劇團X經典折子〈桃園借水〉〈探寒窯〉

12/01（日）14:30漢陽北管劇團X福祿派亂彈大戲《敲金鐘》

@戶外廣場

11/17（日）19:00薪傳歌仔戲劇團《宋宮秘史》

11/23（六）19:00民權歌劇團《孟麗君》

11/24（日）19:00一心戲劇團《刺王僚》

11/29（五）19:00春美歌劇團《亂世迷雲》

11/30（六）19:00唐美雲歌仔戲團X經典折子〈無艷女採桑〉〈王英招親〉〈五台山〉〈仙山盜草〉

12/01（日）19:00明華園戲劇總團《真命天子》

3201多功能廳，索票入場。10/14-11/1每日12:00-20:00，親至臺灣戲曲中心售票處（臺灣音樂館1樓）索票，每場次每人限索2張，數量有限，索完為止。

演出當日票券，於開演前90分鐘於售票處開放報到取票，取票時間至演出前15分鐘截止。逾時未報到之名額將開放現場候補入場，遲到者需重排候補。

戶外廣場，免費入場。戶外廣場觀眾席為300席，演出日下午5點開放民眾排隊，5點半開放入場。

其他索票與入場相關問題，請洽服務專線：02-8866-9702。

(中時電子報)