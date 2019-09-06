還記得今年1月公鹿後衛史特林布朗跟密爾瓦基警方爆發違法逮捕事件嗎？根據《Clutch Points》爆料，密爾瓦基公共委員會批准雙方和解方案，同意賠償布朗40萬美元(約台幣1250萬)，沒想到布朗斷然拒絕，堅持當地警方公開道歉。

整個事件發生在今年1月，史特林布朗因為違規停車遭到警方開罰單，雙方因此爆發衝突，沒想到警察選用電擊棒制服且逮捕布朗，隨後布朗針對當地警方提出訴訟，聲稱警方暴力執法，且涉嫌種族歧視，頓時引發全美各大媒體關注。

更讓史特林布朗感到傻眼的是，其中1名逮捕他的警察安卓德，竟在臉書上調侃，「在今早執勤時偶遇公鹿球員史特林布朗，很開心見到你！哈哈＃Fear The Deer(公鹿官方口號)」擺明沒有認真看待這次衝突，安卓德隨後遭到開除。

「我完全預料到了，」史特林布朗的律師湯森表示，「在他們提出的和解方案中，絕對沒包含任何承認警方暴力侵犯布朗人身權利的內容，但沒這條內容，我們就無法修補這座城市。」看來直到密爾瓦基警方道歉前，雙方不太可能和解。

(中時電子報)