香港這些年的逐漸走弱，不是一國兩制的失敗，恰恰相反，是一國兩制的成功。22年的實驗，證明了香港資本主義制度的不謙虛不長進，也相對證明了與時俱進的中國特色制度的厲害，看看緊鄰香港反而成功崛起的的深圳就非常清楚了，真是鮮明的對比。

如果是一國一制，香港人大概還可以怪中國大陸，都一國兩制22年了，還在怪中國大陸，這就有點奇怪。自己長得不好看不要怪鏡子。

這裡面可以看出鄧小平的老謀深算。當初鄧小平認為許多重大問題，和平解決比武力解決好，於是發明了一國兩制，主要是基於兩點：希望香港回歸中國大陸順利過度、順利移交，希望一國兩制的設計得到香港人、大陸人、英國人都不反對。當初確實做到了這一個想法。

另外一點，鄧小平發明的一國兩制，既謙虛又自信：你們覺得資本主義制度好，你們就繼續實施資本主義制度；我們覺得社會主義制度好，我們也繼續實施社會主義制度，大家井水不犯河水，一起追求和平繁榮。

22年下來，從總體數字與平均數字看，大陸、香港果真都是和平繁榮，香港不少平均數字還遠遠超過大陸，但是再亮麗的平均數字、總體數字，也會有一些人熱昏、也會有很多人凍壞，全球不少國家都出現這種狀況，包括美國歐洲台灣，香港極端的貧富懸殊也更證明了這一點。

這表示什麼？這表示香港的西方資本主義制度出了大問題、香港政府長年的不及格、以及香港人民長年的不長進，也赤裸裸證明了一國兩制的謙虛：你們不是認為你們的制度好嗎？

好漢做事好漢當，不可以港人做事小叮噹。

22年中，到底有沒有井水不犯河水，肯定是有的。像自由行加上人潮錢潮進香港，由大陸人眼中的為香港做好事，變成香港人眼中的壞事。收購香港媒體，影響香港輿論，以及一些妨害言論自由的事件，確實引發了香港人的不滿。

但從大局看，香港人不用當兵，解放軍雖然駐港，但一直按兵不動，成了香港穩定的保障。香港政府自己收稅自己花，不用繳給大陸一毛錢，這是不是井水不犯河水。金融動盪社會動盪期間，大陸毫不遲疑力挺香港，這是大舉干預，井水犯了河水，但這是壞事嗎？對不起香港人嗎？

一國兩制其實也是另一種的一國兩智，難道中國大陸的社會主義制度就真的好嗎？這也未必，有待進一步驗證。但起碼中國14億人可以過日子了，有不少還過上好日子。

其實，中國大陸的貧富也越來越懸殊，都市房價也極其昂貴，然而大陸政府透過大量的基礎建設和公共服務，包括高速鐵路、高速公路、電力網路、資訊網路、水源調配、能源調配、綠化建設、教育醫療、公共安全，讓眾多偏遠地區人民有一起富起來的感覺。這就是鄧小平一國兩制的厲害所在。

大陸政府還做了一件中國歷史前所未見的嚴厲反貪腐，這是一項很奇特的「公共工程」，讓廣大人民少了幾分被剝奪感。美歐民主國家敢這樣做嗎 ？

緊靠香港的深圳經過40年的努力，從無到有到好到發光，不斷地改革開放，已經成為中國大陸最耀眼的新興城市，現在已經開始超越香港，假以時日，香港如果繼續內耗，繼續抱怨，繼續玩政治，不做深度改革，不前瞻發展，深圳與香港的距離越來越遠，將可預見，兩座城市在一國兩制之下的高下對比，也會愈見鮮明。

（作者：孫樸圓/財訊雜誌前總主筆）

(中時電子報)