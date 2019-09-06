才剛爆料自家球鞋品牌「BBB」品質爛的「球哥」朗佐鮑爾，接著又把焦點轉移到湖人高層身上，2017年被湖人用榜眼籤選上的球哥自爆，在選秀會前替湖人試訓表現，是他所有試訓當中最差1次，或許還是所有榜眼試訓最差的，擺明就在嘲諷湖人高層眼光太爛。

「在湖人的試訓，是我所有試訓當中最差的1次，簡直是太糟糕了，所以後來我們邀請他們去到我家，再次考察我的狀況，」朗佐鮑爾說，「因為當時我生病了，卻沒跟任何人講，我不得不喝掉一整瓶感冒糖漿，其實我當時連動都不想動。」

就算試訓表現不如預期優異，湖人仍用榜眼籤選了朗佐鮑爾，直到兩年過後，才把他當作交易「一眉哥」安東尼戴維斯的籌碼送去鵜鶘，離開湖人之後，球哥似乎逐漸跟「球爸」拉瓦爾看齊，最近不斷對外放話或嗆聲，擺明就在挾怨報復。

不只是朗佐鮑爾心懷不滿，跟他一起被湖人送到鵜鶘的哈特，竟也公開表示自己待在湖人的氛圍相當壓抑，一切都像公事公辦，也不想再次回到湖人打球，眼見事態逐漸嚴重，他才連忙改口，「我並非針對湖人，只對那裡某個人有意見！」

(中時電子報)