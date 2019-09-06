「哥哥上了我女友」這種劇情又再次上演，有網友在《Dcard》PO文，講述自己悲慘的境遇《我哥和我女友在房間打砲…》，他表示「就如你們看到的標題，我知道很誇張但真的活生生的發生在我身上，我沈靜了一個多月，才決定把這件事放上來跟大家分享…」

(翻攝自《Dcard》)

網友表示，女友竟然跟哥哥睡了，還被他當場目睹。原PO表示，我跟我女友算很穩定的情侶，在一起快一年常帶她回家，家人也都跟她很熟了」直到上個月的某一天開始覺得她怪怪的，原PO覺得怎麼自己一下班，女友就出現在家理，平常原PO都是叫她來的才來的。

她回答說： 想你啊 我就覺得算了 沒什麼

過了兩天後，因為那天原PO提早2小時下班，一回家沒看到女友想說她今天怎麼沒來？他在要打電話叫女友來前，想先把欠哥哥的200塊還他，原PO表示，「我哥房間在3樓 平常我跟家人都不會上去」，於是就直接上樓打開哥哥的房間(門沒鎖），不料門一開原PO就看到「撞見了他們在…」原PO被嚇傻到「完全說不出話來」。

他表示，「從那天後我跟我哥和女友（應該說是前女友）就沒再講過話 一直到今天」 。他無奈的說，就先讓日子一天一天過再看要怎麼辦吧。很像8點檔的劇情對吧？ 怎麼會發生在我身上…

原PO也在文末強調「這不是創作文...只是想把發生在我身上的事分享在版上...」，網友看了也紛紛留言安慰，網友大都覺得這太扯了留「真的SOD情節欸」、「扯到可以出國比賽」

(中時電子報)