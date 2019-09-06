原本比賽已經毫無懸念，卻因裁判尺度過鬆，造成法國、多明尼加兩隊球員終於忍不住火氣，U竟在第3節還剩4分52秒上演全武行，場上頓時陷入混亂，最後裁判一口氣吹出3個違反運動道德犯規與1個技術犯規，才總算平息場上糾紛！

法國此役最後以90比56輕取多明尼加，取得G組第1身分晉級，只是比賽從一開始就沒懸念，打完上半場，法國取得43比21大幅領先，來到第3節，法國持續擴大領先優勢，也讓裁判尺度開始變鬆，雙方碰撞程度越來越激烈。

打到第3節還剩4分52秒，法國後衛佛尼耶被對方凶狠犯規，當場氣到直接把球砸向對手，頓時引發場上亂鬥，就連3名裁判介入也控制不住，雙方一陣激烈推擠之後，多明尼加中鋒瓦加斯脖子被劃出兩道血痕，可見衝突嚴重程度。

雙方好不容易平息怒火，為了息事寧人，裁判一口氣吹了砸球的佛尼耶技術犯規，法國中鋒戈貝爾、法國前鋒姆巴耶與多明尼加中鋒瓦加斯3人各1次違反運動道德犯規，多明尼加雖獲3罰機會，卻沒法改變終場慘輸34分的結局。

(中時電子報)