王又正狠狠打臉吳子嘉。(影片自1:47:05開始)

媒體人吳子嘉近日言論公信力備受考驗，中天《新聞深喉嚨》主持人王又正昨晚又繼續打臉吳子嘉自稱「為何不來上中天節目，是因為發現中天變韓天台」的說法，忍不住吐槽：「你想蹭韓流，你才跑來的不是嗎？」

「你不要逼我打臉你嘛！」王又正不滿吳子嘉瞎爆料，昨晚在《新聞深喉嚨》繼續戳破吳子嘉超瞎言論，針對吳子嘉所說拒上中天通告是因為發現中天變韓天台的說法，他反問：「我們從去年8月就報導韓國瑜新聞，你今年3、4月才來，你來的時候不知道？就是因為你知道你才想來不是嗎？」

接著王又正更驚爆吳子嘉不上中天政論節目的真正原因，就是禮拜天中天有個節目叫《大民調大攻略》，當時節目本來想和吳子嘉合作，後來為何合作破局？「因為這個吳子嘉又想要主導節目內容啦，又想要當固定來賓啦，什麼邏輯要他定，主持人是誰他也有意見，你現在是中天的老闆嗎？」

最後王又正說：「不是你不來，是因為我們覺得你太奇怪了，哪有人這樣子，你是個來賓而已，想說可以合作節目結果你問題一堆，是我們不要你來、不讓你來了、我們不想跟你合作了，不是你主動不來！」

(中時電子報)