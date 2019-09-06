旺董回應網友提問。(圖/取自youtube【旺董Q&A】)

旺旺集團董事長蔡衍明擔任YouTuber迴響大，短短半個月就吸引3萬人訂閱。旺董快人快語解答網友心中疑惑，很多內容可說是「爆料」等級，讓某些政壇人物驚嚇不已。旺董在今天公開影片中先回應吳姓網友提問：「擔心台灣失去民主自由？」他認為這網友是「擔心接受中共的統治，其實是失去民主自由」，但他指出「統治跟統一是不一樣」。國民黨、民進黨再加共產黨可以來比賽愛台灣人民、比賽制度良劣，大陸也自信他們的良制，大家要瞭解彼此制度。因為，大家都不喜歡亂的社會而煩惱東煩惱西。

還有網友問到國民黨總統初選問題，「是否和郭、韓、吳、王溝通？」旺董表示：「我沒有那個身份，我也沒有那個資格」，只是「有時候我會忍不住就把心裡的話就直接跟他們講，講得有時候他們也很討厭我」。對此，旺董坦承「我就是憨憨的，所以我沒有辦法做政治人物 」。

旺董也對「為什麼挺草包？」提出說明，他表示，「一個領導人心態很重要....你要知道不小心你就帶去跳太平洋」，「如果不小心跟別人衝突開戰，那你怎麼辦？」。旺董坦白講挺韓國瑜是因為「他(韓)是說苦民所苦，我覺得這就是庶民的心態」，「庶民能站在每個人的想法去想，設身處地的與別人的立場來想」。所以，「我覺得他沒有變就對了....選上總統以後對人民，你一定要愛與包容，事事要為2300萬人...福祉生活來想」。

(中時電子報)