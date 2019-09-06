一個禮拜七天只營業一天，卻創下年收新台幣百萬元的營利有可能？英國一家便當店，一個禮拜中只有周日營業，不但沒虧損，反而創造百萬年盈餘，老闆表示，秘訣就是只有「周日營業」與「限定外帶」兩點。
綜合外媒報導，這家便當店名叫Curly's Dinners，外在英國朗德區(Rhondda)，便當菜色琳瑯滿目，除了主菜烤肉外，還有各種新鮮時蔬與獨家自製醬汁，份量頗大，一個成人便當大約6.5英鎊(約250台幣)、兒童便當則是4.5英鎊(約170台幣)，並且提供各式甜點。
Curly's Dinners大受民眾好評，一天大約能賣出將近400個便當，年盈餘來到台幣110萬，更得到了「週日唯一料理」與「最佳週日晚餐」名號，老闆路易斯(Chris Lewis)也得意表示，開店一天賺的錢能抵七天，為何還要每天營業。
其實過往Curly's Dinners與一般餐廳營業時間無異，開店4年後，有了兒子的老闆發現實在忙不過來，思考過後，決定嘗試專攻假日客潮，因此訂下做一休六方針，並且限定只能外帶，意外賺入大把鈔票。
路易斯表示，雖然只有周日開店，但員工禮拜五就必須準備新鮮食材，禮拜六全天烹飪，禮拜日開賣，因此還是相當忙碌，但也因此擠出陪伴孩子的時間。
(中時電子報)
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