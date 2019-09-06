日常作息忙碌，可能讓你的生理時鐘配合不上社交時鐘。（圖片來源：pixabay）

糖尿病患者除了要注意飲食和運動，研究發現睡眠也有很大影響，而且不只睡不好會造成衝擊，睡太多也可能讓血糖升高，關鍵就在於「社交時差」。

糖尿病患者如果睡眠時間不規律，尤其是作息無法配合生理時鐘，要小心血糖升高的風險增加。

最新刊載在《睡眠醫學（Sleep Medicine）》的研究發現，「社交時差」超過90分鐘以上的第二型糖尿病患者，比起沒有社交時差的患者，血糖有較高的傾向，但究竟什麼是社交時差？

假日瘋狂補眠，可能釀成「社交時差」

社交時差（social jet lag）是睡眠領域新用語，指的是內在的生理時鐘，無法配合工作、上課的外在「社交時鐘」，因此形成時差。

簡單來說，像是上班族週一到週五都很晚睡又必須早起，一口氣累積到假日才補眠，使得假日很晚才起床，內在的生理時鐘逐漸往後延宕，週日晚上甚至可能有入睡困難的症狀，就形成了社交時差。

不只糖尿病患，一般人也要小心

主持研究的愛爾蘭國立梅努斯大學（National University of Ireland, Maynooth）學者庫根（Andrew Coogan）表示：「除了糖尿病患者，我也建議一般人，最好能儘量依照生理時鐘生活……但是很遺憾，大多數人都很難做到，假使每天早上8:30上班，通勤要花1小時的話，那表示大約7點就要起床，而一般人在週末可能9點後才起床。」

其實除了這份最新研究，過去關於社交時差和糖尿病的研究也不少。2015年，美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）一份針對450名中年人的研究就發現，上班日與假日睡眠差異越大的人，越容易產生心臟疾病與糖尿病的危險因子。

這些危險因子包括腹部肥胖、高血糖、高血脂，以及「好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇，HDL）」降低。

平日與假日作息差太多，心血管疾病風險增

美國睡眠醫學會2017年研究也發現，每1小時的社交時差，會增加11%罹患心血管疾病的可能性，還可能導致心情變差、疲憊。另外還有其他研究認為，習慣晚睡的夜貓族糖尿病患者，可能較難控制血糖。

德國慕尼黑大學（University of Munich）心理學博士羅涅伯格（Till Roenneberg）更警告，社交時差可能比一般出國的時差，對身體衝擊更大：「過去多份流行病學研究與實驗研究已經顯示，新陳代謝，尤其是血糖的代謝，會因為作息不符合生理時鐘而受衝擊。」

另外代謝與身體質量指數（BMI）、心血管疾病之間的關連，也都有多份研究佐證，下次要晚睡或瘋狂補眠之前，可能要先想想對健康造成的連鎖衝擊。

資料來源：Reuters

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(中時電子報)