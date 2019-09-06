台灣有些地區舉辦廟會、婚喪喜慶等活動時，還是保有請舞者來跳火辣鋼管舞的習俗。雖有很多人覺得鋼管舞女郎有點色情，但其實鋼管舞一點都不簡單，舞者練習時總會滿身瘀青傷痕，有些甚至是搏命演出。近日，一名網友PO出在雲林看見一名穿著性感清涼的火辣女舞者超賣力演出，底下卻有位紅衣哥上前疑似用手「摸屁股」，讓其他網友看了直呼「賺錢辛苦」。不過，最後原PO解釋，紅衣哥其實是拿衛生紙，在擦女郎臀部的髒汙。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，文中表示「認真覺得鄉下的鋼管真的無極限」，並歡迎網友們到她的個人臉書看「表演加速版」，她肯定舞者專業的表演，稱讚舞者說「認真覺得很敬業很厲害」。從原PO分享的照片中，可見照一名著黑色系內衣搭同色丁字褲的辣妹，正背對觀眾翹起蜜桃臀賣力熱舞中，讓人看了凍未條。

不過，卻有位身穿T恤的紅衣哥卻上前伸出左手，疑似用手「摸屁股」，旁邊也有許多人拿相機在拍，讓舞者看起來就像是為了生計被當眾吃豆腐。其他網友看了照片後紛紛相當佩服舞者，笑虧，「現場摳嗎？」、「歡迎光臨my縫」、「早期還有露3點的...經過時媽媽還會遮我們的眼睛」、「在那個還沒數位相機的時代，那才叫無極限！全裸張腿在搖的」、「乳洗臉」。

不過原PO後來也解釋，其實紅衣哥並不是在摸屁股，而是拿衛生紙在幫鋼管女郎擦臀部的髒汙，「沒有啦 他是在幫舞者擦髒汙...」，也有別的網友支援另一個角度的照片，證明紅衣哥真的不是在摸屁股，而讓網友們再次回應，「友善城市，幫忙擦屁股」。

不過原PO後來也解釋，其實紅衣哥並不是在摸屁股，而是拿衛生紙在幫鋼管女郎擦臀部的髒汙，也有別的網友支援另一個角度的照片，證明紅衣哥真的不是在摸屁股。（圖/摘自爆廢公社二館）

(中時電子報)