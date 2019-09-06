火力強大、有「飛行坦克」之稱的蘇-25攻擊機

俄羅斯緊急情況部門對媒體表示，一架蘇-25UB攻擊機在斯塔夫羅波爾邊疆區墜毀，機體直插入地面深及3米，搜救部門已經在事故現場找到飛行員的遺體，事故原因仍有待調查。

俄羅斯《衛星通訊社》報導說，這架蘇-25UB攻擊機在斯塔夫羅波爾邊疆區進行常規教練飛行期間失事，事發後搜救部門隨即進行搜救，並且已經找到2名機上飛行員的遺體。

俄羅斯國防部發佈消息稱，這架戰機當時並未掛載武器，該地區緊急服務部門消息，戰機在布登諾夫斯克西南約38公里處墜毀，墜毀地點是荒蕪人煙的地區，戰機在與地面相撞時爆炸並完全被毀。

消息人士稱，「機上的經驗豐富飛行員，和他一起的還有飛行安全主管，兩人未能及時彈射逃生，遺體在駕駛艙內被發現，都已確認死亡。飛機扎入地面3米深，正在將其挖出。」

蘇-25是前蘇聯時期由蘇霍伊設計局研製的次音速空中密接支援攻擊機，北約代號蛙足（Frogfoot）。這款攻擊機在蘇聯解體後仍持續服役，並開發出外銷版本。蘇-25構型簡單但是非常實用，戰場生存性極佳，也發展出多種不同的衍生版本。蘇-25攻擊機在前蘇聯對阿富汗戰爭中表現出色，前後共生產600多架，其中經過強化導航／攻擊系統的蘇愷-25TM，也經常被稱為蘇-39。

(中時電子報)