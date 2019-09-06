天氣熱，是否覺得頭髮總是又油又膩，怎麼洗也洗不乾淨？女生頭髮若是又多又長，每每吹完頭髮更是滿身汗，不少人索性洗完頭先用毛巾包起來，或者頭髮半濕半乾就倒頭睡。

有人說，頭髮不能太常洗，可能愈洗愈油；也有人說頭髮一定要吹乾，否則容易感冒著涼，三不五時就頭痛；還有些說法建議睡覺時綁著頭髮，避免頭髮沾附的物質接觸臉部。有關頭髮、頭皮的保養眾說紛紜，到底哪些是真是假？

Q1／頭髮真的不能太常洗，有可能愈洗愈油？

不只頭皮，也有人說臉會愈洗愈油、油水不平衡、外油內乾，但雅文皮膚科診所院長黃千耀表示，並不是清潔太頻繁，而是有些人清潔過度，使用洗淨力太強的洗髮精，或洗頭力道過大，頭皮容易受傷、發炎，產生屑屑，當頭皮正常出油，屑屑和出油混在一起，就會覺得頭皮不清爽、摸起來油油黏黏。

髮拉儷皮膚科診所詹融怡醫師也表示，洗淨力過強的洗髮精可能把頭皮的油脂全部洗掉，反而會刺激皮脂腺不斷分泌油脂，覺得頭髮洗完似乎出油更嚴重。

黃千耀表示，健康頭皮在正常清潔下，一天洗一次、不要用太燙的水、不要用力抓頭皮，通常不會有愈洗愈油的狀況，剛洗完頭髮會比較清爽，大約半小時～一小時又會感到有點油也是正常情況。

醫師建議，1～2天洗一次頭即可，如果特別容易出油，可以使用針對油性頭皮的洗髮精；但如果一天可能洗2～3次，甚至更多次，建議選擇中性或針對乾性頭皮的溫和洗髮精就好，「出油無法靠洗頭皮或洗頭髮解決，重點是洗淨力強的洗髮精不要太頻繁使用。」

Q2／為什麼有些人頭皮特別容易出油？

皮膚是否容易出油和體質、年紀、氣候都有關係，黃千耀說。一般來說，青春期、夏天，頭皮出油情況會比較多，男生也比較容易出油。詹融怡也表示，有些人是油性皮膚，特別容易長痘痘、毛孔比較大，頭皮也是一樣道理。

詹融怡表示，頭皮出油也和生活作息有關，建議避免常熬夜，少吃刺激性的食物，像是油炸、辣，如果經常熬夜，身體會分泌壓力荷爾蒙，也會刺激皮脂腺分泌油脂，如果有脂漏性皮膚炎，這些習慣也會使頭皮紅、養、脫屑的症狀更嚴重。

Q3／頭髮沒吹乾，對身體會有什麼影響嗎？

●容易感冒著涼、頭痛：中國醫藥大學附設醫院台北分院中醫部主治醫師黃奎祐表示，中醫認為，頭是12經絡中「諸陽經」聚會之處，對於控制和調節人體的生命活動扮演重要角色。

洗完頭沒有吹乾，容易造成濕氣累積在頭部，阻礙頭部氣血循環，長期下來容易感冒、肩頸痠痛、頭暈頭重，也容易造成身體免疫力下降。醫師臨床上也發現，許多慢性頭痛的患者往往都有洗髮後沒吹乾的習慣。

●髮質毛躁粗糙：詹融怡說，頭髮的毛鱗片持續處在一定的溼度會不規則腫脹，使頭髮變得粗糙。如果頭髮沒有吹乾，當下可能沒有感覺，但隔天就會感覺比較毛躁。另外，頭皮如果原本就有濕疹、乾癬或脂漏性皮膚炎，也可能因為潮濕而更嚴重。

●臉部過敏：黃千耀表示，頭髮沒吹乾，水氣長期接觸枕頭容易導致枕頭發霉，尤其枕芯不易清洗，孳生的黴菌或髒汙很可能在睡覺時接觸臉部，皮膚敏感的人便容易過敏，。詹融怡也提醒，頭髮分泌油脂，洗髮精、潤髮乳或護髮產品沒有沖洗乾淨，化學成分殘留在枕頭上，也都有可能使枕頭潮濕、發霉、孳生細菌。

常常梳頭髮就像按摩頭皮，確實能增加血液循環，刺激頭髮生長。（圖片來源：pixabay）

Q4／常常梳頭髮，真的會讓頭髮長得比較快嗎？

黃千耀和詹融怡都肯定梳頭髮有助於幫助頭髮長得更快。黃千耀形容，頭髮就像種在土地上的樹，頭皮就是土地，透過梳頭或頭皮按摩，能刺激頭皮血流，增加血液循環，頭髮養分足夠，就有機會長得快一點。

但醫師提醒，要使用圓頭梳毛的梳子，比較不會傷頭皮，梳頭髮的力道也要避免過大，或者可以直接用手指指腹輕揉按壓頭皮，也有達到刺激頭皮的效果。

另外，平常也可以多補充富含蛋白質、鐵質、鋅的食物，頭髮獲得充足養分就能減緩落髮。蛋白質像是牛奶、蛋、肉類，鐵質則包括紅肉、菠菜、紫菜、黑芝麻、糙米飯、地瓜葉等，含鋅的食物則像是牡蠣、生蠔、蝦蟹。

「但頭髮生長速度、能長多長，都是天生的。」黃千耀說，一般人的頭髮平均一個月長1公分，但有的人頭髮長到肩膀就不太容易再長，有的人卻可以留到腰或臀部，這是因為每個人的頭髮「生長週期」不一樣。

人每天都會長出新的頭髮，也有舊的頭髮持續脫落，只不過有的人頭髮長到肩膀就開始脫落，有的人則可以一路長到腰甚至臀部才脫落。因此，透過梳髮、按摩頭皮或補充營養雖然有助頭髮生長速度，但對於讓頭髮長長一點的效果並不大。

常常綁頭髮，而且綁得過緊，容易使毛囊受傷，導致落髮。（圖片來源：pixabay）

Q5／常常綁頭髮，真的會讓髮際線愈來愈往後嗎？

確實有可能，醫師們說。詹融怡表示，常常綁頭髮、力道過緊，容易導致落髮。黃千耀也說，尤其頭髮又多、又長、又重的人，綁頭髮對頭皮來說是很大的力道，毛囊容易受傷；頭髮的分線也是類似原理，常常固定同樣位置，可能使分線愈來愈寬，露出的頭皮愈來愈多。頭髮長期拉扯，也容易彈性疲乏、斷裂。

黃醫師建議，髮型要時常更換，不要固定綁同一個位置，分線也不要在同一邊，只要不是太嚴重、時間不要太長，都還能夠恢復，但如果時間太久、力道太重，掉落的頭髮就不容易再長回來。

Q6／可以綁著頭髮睡覺嗎？

有些人為了固定造型，會綁著頭髮睡覺；也有說法認為，綁頭髮睡覺能避免頭髮的髒污或殘留的護髮產品接觸臉部。但黃千耀醫師認為，睡覺時最好還是不要綁頭髮，這些拉扯對頭皮、毛囊本身都是傷害，如果為了做造型，最好使用彈性比較好的髮圈，避免綁得太緊。

此外，黃千耀說，如果頭髮有髒汙或塗抹護髮產品，即使睡覺時頭髮綁起來，這些髒污或化學物質仍會沾在枕頭上再接觸臉部。最好的方式還是盡量避免使用這些護髮產品，尤其是直接塗抹上去、不須沖洗掉，皮膚接觸容易使毛孔阻塞。

延伸閱讀：

(中時電子報)