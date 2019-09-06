曾是高雄遊覽車業界響叮噹的業者，今喜旅行社老闆江其興面對大陸緊縮團客配額，他壯士斷腕，將高達128輛遊覽車隊，賣到僅剩1輛。他感嘆從2016年蔡英文上任後不承認九二共識，兩岸關係急轉直下，終致陸客團也不願意再來台灣。

據《中評社》報導，江其興指出，陸客自由行今年8月起暫停，如今已少掉8、9成遊客，尤其蔡政府不承認九二共識後，大陸來台領隊執照只要到期後便不再發放，台灣在缺乏陸客情況下，觀光產業進入冰河時期。受此影響，江其興事業連續虧損，車隊從128輛遊覽車高峰，逐步轉賣到僅剩下一台。江對台灣藍綠惡鬥、意識形態掛帥不滿，決心推動廢除政黨補助款一案。

江其興表示，台灣庶民生活痛苦、民生凋敝，百姓賺錢很辛苦。但政黨補助款黨一票30元，這些政黨、政治人物一年補助就拿走人民好幾億元血汗錢，卻沒有政黨真正想為百姓著想。所以，他要推動廢除選罷法條文政黨及當選人補助的法案，不願把納稅的血汗錢再交由政黨亂搞。

(中時電子報)