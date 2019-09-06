高市昨（5）日深夜驚傳鬥毆事件，4名惡煞持棍棒到前鎮區瑞北路一家飲料店尋仇，見到38歲周姓老闆就一陣猛K，接著搭計程車落荒而逃，周男滿身是血及多處骨折，令人怵目驚心，送醫後撿回一命，警方追捕2名嫌犯到案，正積極逮補另外涉案的2嫌。

警方表示，這起事件發生在5日晚間10時50分，開設飲料店的周男子，突然遭4名男子毆傷，這4人頭戴口罩持棍棒，殺紅眼朝周男身上狂打，造成他頭破血流倒地不起，目擊者見狀緊急報案，前鎮警方快打部隊到場前，4名嫌犯已搭乘小黃逃之夭夭。

警方以車追人，初步查出該名計程車陳姓運將與犯嫌有認識，目前已掌握犯嫌身分，陸續追緝2人到案，其他共犯正在積極追緝中。

周姓男子送醫急診後，意識清楚，但頭皮撕裂傷、右尺骨骨折、左前臂挫傷、雙手肘挫傷，所幸無生命危險。至於這起事件發生原因，警方還須進一步調查釐清。

(中時 )