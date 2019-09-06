凌晨一晃！台東1：50地震規模3.9 最大震度4級 03:142019/09/06 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 凌晨一晃！台東1:50地震規模3.9 最大震度4級 （圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今凌晨時地牛翻身！1時50分發生芮氏規模3.9地震，地震深度7.9公里，震央位於台東縣政府北方31.4公里（位於台東縣海端鄉）。 各地最大震度，台東縣4級、高雄2級；花蓮、南投、雲林、彰化皆為1級。 (中時電子報) #地震 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 震撼嘉義教育界 協志工商喊明年停招3年 - 生活 陳明文搬300萬現金趴趴走 銀行業者曝玄機 - 生活 超商爆裂茶葉蛋能不能買？饕客揭意外秘密 - 生活 低壓帶北移台灣 一張圖曝這2處有局部大雨 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。