今凌晨時地牛翻身！1時50分發生芮氏規模3.9地震，地震深度7.9公里，震央位於台東縣政府北方31.4公里（位於台東縣海端鄉）。

各地最大震度，台東縣4級、高雄2級；花蓮、南投、雲林、彰化皆為1級。

(中時電子報)

#地震 #台東