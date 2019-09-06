世足資格賽 中華vs.約旦精彩圖輯 03:402019/09/06 中時電子報 李弘斌 、 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 溫智豪（左一）進球，中華隊球員狂奔慶祝。（李弘斌攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世足資格賽中華vs.約旦比賽精華。（中華足協提供） 2022世足亞洲區第2輪資格賽5日開踢，中華男足在台北田徑場的大雨中迎戰世界排名99的約旦，上半場兩球落後也不氣餒，第80分鐘由隊長陳柏良助攻效力於北京北體大的溫智豪勁射破門，最後在5520名觀眾面前以1比2惜敗。 這是中華男足於成年國際賽第3度遭遇約旦，也攻入歷史性的首球，接下來在B組仍有7場硬仗，下役將於10日晚間7：10，繼續在台北田徑場迎戰尼泊爾，力拚本屆世足資格賽首勝。 中華男足先發球員賽前聆聽中華奧會會歌。（李弘斌攝） 中華男足vs.約旦先發11人賽前合照。（李弘斌攝） 中華男足英籍教頭蘭卡斯特（左一）與教練團。（李弘斌攝） 陳浩瑋（右二）在積水中大膽遠吊射門。（李弘斌攝） 中華男足隊長陳柏良飛身閃避約旦鏟球。（鄭任南攝） 中華隊右後衛陳庭揚（右）飛鏟搶球，濺起一大片水花。（鄭任南攝） 約旦後衛飛鏟阻止中華隊前鋒陳瑞杰（上）帶球突破，濺起一大片水花。（李弘斌攝） 吳俊青（右）卡位搶球。（李弘斌攝） 中華隊門將潘文傑（左）單拳解圍阻止約旦頭槌爭頂。（鄭任南攝） 中華男足門神潘文傑（左下）屢屢救險。（鄭任南攝） 溫智豪進球後感謝送出助攻的陳柏良。（鄭任南攝） 台灣隊長陳柏良（右）擁抱進球的溫智豪。（鄭任南攝） 溫智豪（左）進球後與後衛王睿擁抱慶祝。（李弘斌攝） 小將沈子貴躍起閃避對手飛鏟。（鄭任南攝） 中華男足左後衛洪子貴霸氣卡位。（鄭任南攝） 中華隊賽後感謝主場觀眾支持。（鄭任南攝） 中華男足賽後感謝主場球迷支持。（鄭任南攝） (中時電子報) #中華男足 #世足資格賽 #約旦 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》2022世足資格賽 中華隊捍衛主場 07:002019/09/03 體育 周定洋解召事件 中華足協公開道歉 15:032019/09/04 體育 男足歐巴王建明缺陣 原因很複雜 16:592019/09/04 體育 男足明戰約旦 「玲玲」助攻是利多 21:542019/09/04 體育 殷亞吉帶傷報到 對約旦還不能上 23:312019/09/04 體育 中華男足先發前鋒 兩個阿兵哥搶破頭 12:332019/09/05 體育 溫智豪破門 中華男足1：2惜敗約旦 18:312019/09/05 體育 首顆失球對手越位 門神潘文傑不甘心 22:342019/09/05 體育 約旦門將「公主抱」 台灣觀眾被圈粉 23:002019/09/05 體育 溫智豪：偶像陳柏良傳球 不能不進！ 23:242019/09/05 體育 體育熱門新聞 NBA》警方捧1250萬和解金 布朗拒收 - 體育 NBA》嘲諷湖人？球哥坦承試訓表現差 - 體育 世界盃》裁判惹禍？法多戰上演全武行 - 體育 NBA》魔鬼肌肉人？霍華練球照超驚悚 - 體育 U18》中華隊狂敲11安 複賽首戰勝韓國 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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