世足資格賽中華vs.約旦比賽精華。（中華足協提供）

2022世足亞洲區第2輪資格賽5日開踢，中華男足在台北田徑場的大雨中迎戰世界排名99的約旦，上半場兩球落後也不氣餒，第80分鐘由隊長陳柏良助攻效力於北京北體大的溫智豪勁射破門，最後在5520名觀眾面前以1比2惜敗。

這是中華男足於成年國際賽第3度遭遇約旦，也攻入歷史性的首球，接下來在B組仍有7場硬仗，下役將於10日晚間7：10，繼續在台北田徑場迎戰尼泊爾，力拚本屆世足資格賽首勝。

中華男足先發球員賽前聆聽中華奧會會歌。（李弘斌攝）

中華男足vs.約旦先發11人賽前合照。（李弘斌攝）

中華男足英籍教頭蘭卡斯特（左一）與教練團。（李弘斌攝）

陳浩瑋（右二）在積水中大膽遠吊射門。（李弘斌攝）

中華男足隊長陳柏良飛身閃避約旦鏟球。（鄭任南攝）

中華隊右後衛陳庭揚（右）飛鏟搶球，濺起一大片水花。（鄭任南攝）

約旦後衛飛鏟阻止中華隊前鋒陳瑞杰（上）帶球突破，濺起一大片水花。（李弘斌攝）

吳俊青（右）卡位搶球。（李弘斌攝）

中華隊門將潘文傑（左）單拳解圍阻止約旦頭槌爭頂。（鄭任南攝）

中華男足門神潘文傑（左下）屢屢救險。（鄭任南攝）

溫智豪進球後感謝送出助攻的陳柏良。（鄭任南攝）

台灣隊長陳柏良（右）擁抱進球的溫智豪。（鄭任南攝）

溫智豪（左）進球後與後衛王睿擁抱慶祝。（李弘斌攝）

小將沈子貴躍起閃避對手飛鏟。（鄭任南攝）

中華男足左後衛洪子貴霸氣卡位。（鄭任南攝）

中華隊賽後感謝主場觀眾支持。（鄭任南攝）

中華男足賽後感謝主場球迷支持。（鄭任南攝）

(中時電子報)