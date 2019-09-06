世界知名男高音多明哥（Placido Domingo）繼8月傳出遭9名女性指控性騷擾，美聯社今天報導，他又被另外11位女性控訴伸出魔爪。多明哥今天對此表示，這些說法「充滿矛盾」。

美聯社8月報導指出，包括歌手、舞者、音樂家、舞台工作人員、聲樂老師等在內30多人表示，曾目擊或經歷多明哥對女性做出不適當行為。今天跳出來指控多明哥的女性表示，他的性騷行為可追溯至30年前。

由多明哥擔任總監的洛杉磯歌劇院（Los Angeles Opera）8月曾表示，會委請外部律師來調查相關指控。

洛杉磯歌劇院今天說，院方「極為嚴肅」看待這些指控，但拒絕在調查進行當中進一步對此發表評論。

多明哥的代表今天發表聲明指出，這些新說法「充滿矛盾，就如同第一次的報導，從許多方面來看根本是錯的」。

西班牙出生的多明哥現年78歲，是20世紀最知名歌劇明星之一，曾與卡列拉斯（Jose Carreras）和已故的帕華洛帝（Luciano Pavarotti）舉行世界三大男高音世紀聯演（Three Tenors）。

舊金山歌劇院（San Francisco Opera）和費城管弦樂團協會（Philadelphia Orchestra Association）上月都表示，已取消多明哥9月及10月的演出。

(中央社)