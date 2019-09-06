張與辰曾為李玟、Selina、周蕙、王子等多位藝人進行音樂製作，給人專業的音樂職人形象。他近日首度跨領域到餐飲界，擴展事業版圖，投資位於大安區的美食餐廳「滬上雞庄」新開幕的分店。平時喜歡做菜的張與辰表示:「這是我第一次投資餐廳，開餐廳一直是我夢想清單之一，平時自己喜歡下廚煮給身邊親朋好友吃，之後我也會邀請藝人、朋友們一起來店內品嚐美食。」

張與辰去年11月推出個人首張專輯《黑白》，歌曲獲得百大DJ激賞推薦，音樂實力非凡的他日前也與同門師姊汪小敏為品牌演唱中、英文兩種版本的主題曲《無限可能》、《Possibilities & More》，由汪小敏獻唱、張與辰作曲與音樂製作。對於事業相當有想法的他首次跨界美食圈，也做足功課，他表示:「除了請教身旁有相關經驗的朋友之外，也仔細研究產品的成分與作法，並作市場調查了解大眾喜好的口味。」儘管事前已作足準備，他坦言:「投資餐廳中面臨較大的挑戰在於缺乏相關經驗，慶幸有一群很棒的團隊，所以開店過程蠻順利。」

張與辰更透露私下的拿手好菜是紹興酒薑絲炒肉片和各種老火燉湯，家人每次品嚐總是讚不絕口。喜歡下廚的他將興趣與事業作結合，日前在餐廳舉辦一日店長活動，展現他招牌的暖男笑容為粉絲們點餐親切又圈粉。餐廳開業僅短短一週，中午時段就高朋滿座，人氣相當高。張與辰十分推薦店內招牌料理「川味口水雞」，他說:「雞肉淋上特別改良過的獨家醬料保證讓人口水直流，醬汁保留川菜料理的香，但又不會太辣，還能拿來拌飯一起食用。」

(中時 )