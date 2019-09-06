因全球需求前景不明朗，再度引發投資人關注，原油價格今天盤中一度漲至5週高點，之後漲幅收斂。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格小漲4美分，收在每桶56.30美元。

倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格上漲25美分，收在每桶60.95美元。

(中央社)