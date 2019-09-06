美中宣布10月將在華府舉行新一輪貿易談判，投資人樂觀以對，加上美國民間就業數據報喜，帶動美股強彈。在科技股領漲下，道瓊指數勁揚372點，3大指數漲幅都達1.3%以上。

美股今天開高走高，道瓊工業指數終場勁揚372.68點，漲幅1.41%，收在26728.15點。標準普爾500指數上漲38.22點，漲幅1.3%，收在2976點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲139.95點，漲幅1.75%，收在8116.83點。

美股7月下旬攻上歷史高點，之後因美中貿易戰波瀾再起而劇烈震盪。隨著美中加碼對彼此貨品加徵關稅的利空鈍化，美股盤勢逐漸回穩，標普500指數近兩天累計上漲2.4%，離重返歷史收盤高點只差1.6%。

標普500指數11大類股，今天科技股表現一馬當先，漲幅達2.1%。深受美中貿易戰牽動的蘋果公司（Apple）股價上漲近2%，收在213.28美元；Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）和臉書（Facebook）漲幅也都超過2%。

費城半導體指數大漲3.07%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.5%。

熱錢重返股市之際，債券、黃金等熱門避險標的受冷落，最具指標的美國10年期公債價格走低、殖利率回升至1.5%以上，對銀行股產生支撐。花旗集團（Citigroup）股價勁揚3.2%，摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛集團（Goldman Sachs）漲幅都超過2%。

美中7月底在上海舉行的貿易談判進展有限，當時商定9月再次磋商。但美國總統川普因不滿中國大陸遲未增購美國農產品，8月加強對中方關稅施壓，北京也以放任人民幣重貶、加徵報復性關稅等手段還擊，兩國貿易戰急遽升溫。

中國商務部5日公布，國務院副總理、首席貿易談判代表劉鶴和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方同意10月初在華府舉行去年5月以來兩國第13輪貿易談判。

中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進在社群媒體推特發文指出，美中談判將致力取得實質進展，「我認為美國已因貿易戰兵疲馬困，可能不再期望擊垮中國意志，雙方更有可能因此取得突破」。

胡錫進因身分特殊，推文常被外媒當作北京當局態度指標，上述說詞無形間助燃金融市場對美中貿易戰再次休兵的樂觀預期。

最新數據也令擔心美國經濟受貿易戰拖累的投資人鬆一口氣。ADP研究所與穆迪分析公司（Moody's Analytics）公布，美國8月民間就業人口激增19.5萬人，超越市場預期的14萬人。這份數據是美國官方就業報告明天出爐前的重要指標。

此外，美國供應管理協會（ISM）公布，美國8月非製造業指數從7月所創3年低點53.7回升至56.4，優於市場預期的54，非製造業景氣連續第115個月擴張。

美股受貿易與數據面利多加持之餘，投資人普遍預期，聯邦準備理事會（Fed）繼7月底宣布逾10年來首度降息，9月中旬集會時將再次決議調降基準利率1碼（0.25個百分點），為美國經濟提供更多支撐。

(中央社)