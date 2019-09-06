大臺北、基隆及高屏地區有局部大雨。（圖/氣象局）

颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短時強降雨！中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午北部及東北部地區有局部大雨發生的機率。午後各地仍有局部短暫雷陣雨，亦有局部較大雨勢。

在玲玲颱風北上後，原位於南海的低壓帶將北移至台灣上空，帶來不穩定的天氣。氣象局於４時０５分對大臺北、基隆及高屏地區發大雨特報。

氣象局預估今天開始一直到下周一(9日)，中南部及東南部因為受低壓帶水氣的影響下，容易出現大雨；其他地區雖然上午天氣相對穩定，但中午過後也可能出現局部的大雷雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，根據最新模擬顯示，「玲玲」強度接近中颱上限，持續北上，週六(7日)將侵襲北韓。台灣該注意的是「劍魚」減弱後，殘餘的環流伴隨水氣，再加上其受西南風導引，向東北輸送，致使台灣週末的天氣持續不穩定。

周六至下周一(7至9日)「劍魚」的殘餘環流及水氣接近台灣海峽，將給各地帶來有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率。

(中時電子報)