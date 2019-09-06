ORIS年度力作Big Crown ProPilot X Calibre 115腕表今日開賣，鋼帶款20萬8000元。（ORIS提供）

ORIS年度力作Big Crown ProPilot X Calibre 115腕表今日開賣。（ORIS提供）

ORIS的自製機芯系列年度力作Big Crown ProPilot X Calibre 115於今日全球同步開賣，採用品牌的第六枚自製機芯Calibre 115，擁有240小時動力儲存、非線性動力儲備指示器、小秒針等優異功能，更重要的是表盤和表背皆為鏤空設計，工業風美學的細節一覽無遺，更

添品味。

於1904年創立的ORIS，逾百年來堅持只生產機械表，儘管在70年代遭遇「石英危機」的衝擊、2015年蘋果發表Apple Watch的威脅，也從不改變，反而更積極投入研發生產機芯，於2014年品牌110周年時重啟自製機芯發表Big Crown ProPilot自製機芯系列110腕表，每年定期推出一只新表，今年則是第六只表，名為Big Crown ProPilot X Calibre 115腕表。

說這枚Calibre 115機芯是第六枚機芯，並不完全正確，因為製表工藝為傲的ORIS，早年已研發自製279枚機芯，直到鐘表界受到「石英危機」衝擊才停止機芯自製，直到2014年才又重啟生產線，認真算起來Calibre 115應是ORIS的第285枚機芯。

ORIS自製機芯強勢回歸，自然不能等閒，2014年第一枚Calibre 110，即是一枚十日鍊的機芯，動心儲存達240小時，震驚表壇，自此每一年ORIS都會為這枚機芯添增功能再升級，今日全球同步上架的Big Crown ProPilot自製機芯115腕表採用鏤空表殼，驕傲展現自製機芯的全貌，零件邊角刻意不打磨、幾何結構的工業風美感品味一覽無遺，擁有十日動力的發條盒也可清楚看到。

這款ORIS年度力作採用更加堅固輕盈的鈦金屬表殼，由於鈦金屬一直是航太科技採用的材，更能呼應Big Crown腕表源自噴射機的渦輪引擎的表圈設計，售價19萬8000元（皮表帶款）、20萬8000元（鋼帶表）。

(中時 )