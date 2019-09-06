2019男籃世界盃今（6）日起進入16強複賽，尋求衛冕的美國隊預賽取得三連勝，以小組賽E組第一晉級，但對上土耳其之役是歷經延長賽後才以一分之差驚險過關，且先發主力Jayson Tatum扭傷足踝將在複賽缺席，Marcus Smart也有鼠蹊拉傷的困擾，總教練Gregg Popovich複賽起該如何用兵以確保衛冕之路一馬平川？

今日起陸續登場的16強複賽(預賽已交手戰績併入複賽)，各組分組情形是：

I組：波蘭（1W）、阿根廷（1W）、俄羅斯（1L）、委內瑞拉（1L）

J組：西班牙(1W) 、塞爾維亞（1W）、波多黎各（1L）、義大利(1L)

K組：美國（1W）、巴西（1W）、希臘（1L）、捷克（1L）

L組：法國（1W）、澳洲（1W）、立陶宛（1L）、多明尼加（1L）

複賽各組前二名晉級9月10日起的八強淘汰賽。

從分組來看，美國隊在複賽K組將面對巴西、希臘兩隊的挑戰。巴西的Anderson Varejao和 Leandro Barbosa都是NBA老面孔，美隊諸將並不陌生；Varejao預賽對希臘一戰獨取25分，是取得三連勝站上小組賽第一的英雄，曾兩獲世界冠軍的森巴軍團外線火力潛在能量，也將令美隊不能等閒視之。

由字母哥Giannis Antetokounmpo兄弟領銜的希臘，在禁區的攻防，勢必威脅高度、厚度和國際賽經驗都明顯不足的美軍，這正是美隊在預賽對土耳其之役全場陷入苦戰的主因。預料，帕總在16強複賽期間將會有更多的區域聯防布署，並在進攻端強化美國隊內線的攻擊火力。

綜觀列強預賽表現，塞爾維亞仍是最受專家看好的奪冠大熱門，複賽將要迎接鬥牛士的挑戰；熱身賽曾終結美國78連勝的澳洲隊，也要在複賽強碰排名世界第三的法蘭西大軍。截至目前，塞、澳兩隊仍是闖進最後冠軍戰呼聲最高的勁旅。

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(中時電子報)