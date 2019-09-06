◎中國時報

民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元，卻未報案，引發熱議。資深媒體人黃越宏前天至台北地檢署告發陳明文父子涉嫌洗錢，但法務部次長蔡碧仲、內政部長徐國勇皆認為陳明文的狀況沒有洗錢的問題。國民黨團首席副書記長陳宜民昨質疑，蔡碧仲既是檢調機關的上級，又是洗錢防制辦公室業務的督導，如此為陳明文脫罪，檢調如何辦得下去？

行政院昨日通過第2波擴大秋冬國旅補助，凡自由行旅客16日起將可獲每房200元夜市抵用券，可在夜市消費；「搭高鐵、送住宿」專案，平日入住指定飯店，住宿費最低0元起，以台北出發為例，平日入住高雄星級飯店，每人只需2980元，等同高鐵標準車廂對號座台北-左營來回票價，就送住宿一晚、飯店早餐。

鴻海集團創辦人郭台銘是否將脫黨參選總統？韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華昨直言，郭台銘領表的態勢已很明確，這雖會造成選情緊張，但對國民黨總統提名人韓國瑜而言，藍綠兩強對決的組合其實是最困難的，因此，若有第三股勢力起來，「不一定是不好的」。

◎旺報

北京觀察國際籃球總會男子世界盃比賽正在大陸舉行，掀起全民看球熱，幾天前的開幕式，大陸領導人習近平還親自出席，足見大陸對籃球的重視，無奈天不從人願，大陸接連輸給波蘭和委內瑞拉，無緣晉級16強，讓網友一片罵聲，極盡嘲諷。大陸在強國夢、復興夢上，期望在各方面展現軟硬實力，已成全民共識，背負著14億人的強大民族主義期望與壓力，成為了大陸所有體育選手的不可承受之重。

大陸在國際籃球總會男籃世界盃連輸2場，錯失晉級16強資格，身為中國籃協主席的前NBA球星姚明，在場邊茫然的表情，成為經典，還有大陸媒體稱，這次的比賽結果，最受傷的就是姚明。

大陸的中國足協是否將邁入「專業人做專業事」的新階段，或者再度面臨改革的「十字路口」，不僅業界人士、廣大球迷也深表關注。8月22日中國足協完成換屆選舉，最大亮點在於上港集團前董事長陳戌源走馬上任，成為首位非體育系統出身、中國足球史上由俱樂部投資人出任足協主席的第一人。

◎工商時報

受惠客戶新機進入拉貨期，產能滿載，大立光繼7月營收創10個月新高後，8月營收達64.76億元，月增18.33％、年增17.67％，出現雙成長，不但符合公司「8月會比7月好」的預期，而且是「好很多」，成功挑戰歷史新高，還直攻6字頭。

中央銀行5日公布8月底外匯存底月增9.39億美元到4,681.69億美元的歷史新高。國際美元8月走強、歐元等非美貨幣貶值，折計成美元的外匯存底帳面數字難免受影響而減少，所幸央行很會賺，在外匯存底投資運用收益挹注下，外匯存底逆勢再創新高。

未來兩周，歐元區與美國央行即將接棒降息。美國聯準會（Fed）4日發表經濟褐皮書以及最近官員談話顯示，Fed可望在本月18日決議降息一碼（台北時間19日清晨揭曉）。

(中時電子報)