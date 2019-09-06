網路最近瘋傳一支母親抱著嬰兒在夜晚的街頭賣唱的畫面。讓看見的網友們不禁紅了眼眶。這名母親是來自委內瑞拉(Venezuelan)的難民，每天她都會站在祕魯(Peru)的街頭2小時賣唱。在短短40秒的影片中能看見這位媽媽不停地安撫著懷中的寶寶，影片的尾端她輕輕地親吻了孩子的額頭。

這支影片被聯合國難民署分享在FB上，並在影片的說明欄裡寫下了「你今日該聽見的撫慰人心的旋律」。這段影片已經在FB上被分享了數千次，不少網友在看見這支影片後紛紛在下方留言道：「這支影片令人感到酸楚」、「她讓我留下眼淚......真是一位勇敢的女性」。

事實上，委內瑞拉曾經是拉丁美洲人均GDP最高的國家，但是因為政府的錯誤方針導致委內瑞拉經濟崩潰，窮的只剩下石油。美國《華盛頓郵報》對委內瑞拉的評價是這樣的：「委內瑞拉在兩個方面領先全世界：石油及政府的無能。」委內瑞拉在2014年經濟崩盤，現任的總統馬杜洛卻不斷印製大量的鈔票最終導致了通貨膨脹的惡化。

(中時電子報)