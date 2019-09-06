文化大學新聞系主任胡幼偉是外界熟知友韓學者，但日前卻傳出他臉書消失、搜尋不到，雖不久恢復正常，但卻很長時間不再發文，讓韓粉好生擔心發生什麼事？昨胡幼偉給出答案，原來是去參加學術會議去了！而胡依舊心繫政局，點出高雄市長韓國瑜民調下滑之因，要韓謹記韓流的本質就是錢流的關鍵戰術，並給出韓國瑜十點建議。

胡幼偉過去經常在臉書發表對政局看法，言論取向偏向支持高雄市長韓國瑜。日前突然傳出他的臉書消失、搜尋不到，雖然不久後便恢復正常，但反常的關閉以及25日至今皆未發言引人遐想，令人不禁問道，胡幼偉老師是不是「遭到國家機器攻擊了」？不過，胡幼偉在9月4日的臉書給出答案，原來去參加學術會議了！

不過，就算參加會議，胡幼偉還是心繫台灣總統局勢大選，他在臉書發文表示，「這十天停筆，出國參加學術會議，也把總統大選局勢再細思一遍。有些意見，請各位參考指教」。他認為為韓國瑜現在反守為攻，除了修理民進黨、破除換韓謠言，以及每周直播與國政顧問座談外，回到「人民有錢」的論述主軸，才是能夠確保勝選的關鍵戰術。

胡幼偉請大家回想一下，老韓為什麼能贏高雄選戰？是不是因為，韓看出了民進黨執政而堅拒九二共識後，讓對岸以「窮台」、「餓台」回應，最後造成農漁產品「貨出不去」及觀光產業「人進不來」的困境，讓很多綠色選民接受了「不要再講台獨；賺錢卡實在」的暗示，而把票投給了韓？什麼才是能夠藍綠通吃，讓人無法反對的政見訴求？難道不是「發財、賺錢」嗎？

胡幼偉指出，選高雄市長時，老韓一出現，就給人「錢、錢、錢」；「跟他混，就能賺到錢」的感覺，那時，由賺錢的想像，帶來人潮的聚集，由人潮的聚集，掀起選舉的氣勢，最後，由選舉的氣勢，實現了勝選的目標。但現在呢？老韓的「錢」味如何？是更濃了？還是更淡了？

胡幼偉提醒，當一切的論述，不再叩緊「人民有錢」的無盡想像，老韓的價值和趣味，便不再凸顯，這才是韓民調會下滑的真正原因！不要忘了！「韓流」的本質是「錢流」！所以，老韓的定位，必須回到「能讓人民有錢的候選人」，基礎才會穩固。所以，「錢」的味道必須要回來，而且要更出來才行、才對！「因為堅拒九二共識，沒辦法讓人民有錢」，才是民進黨真正的罩門、死穴！老韓不能放掉這個罩門，要對準這個罩門往死裡打才行！

胡幼偉更指出，而對岸的動作與訊息已經很清楚了：我也不跟妳蔡英文吵、我也不講什麼話，我就是一直斷你奶水就對了！讓你台灣人民自己決定，要台獨，還是要鈔票？有本事，妳就從新南向政策或其他地方回補奶水；沒本事，台灣人自然要從現實面做其他考慮。

胡幼偉指出，蔡英文和民進黨面對老共時，嘴巴上可以很辣，但老百姓能餓著肚子跟妳一齊辣嗎？這就是為什麼去年選舉，老韓一講到「錢」的事情，民進黨就在高雄垮臺的關鍵原因！因此，在最後衝刺階段，老韓應該回頭講講，為什麼只有他當總統，才能人民有錢？

在具體方向上，胡幼偉建議：

1. 提醒選民，他當選，兩岸關係回穩，貨又能出去了，人又能進來了，大家才能過好日子。對岸要是一時沒有恢復對台奶水，他也會要求與對岸恢復協商，向對岸提出要求。大家還記得，去年選高雄市長時，民進黨就用過「芒果乾」招數了，但老韓用「發大財」反制而奏效。所以，不要怕「芒果乾」，台灣人民早知道「芒果乾」的騙票技倆；台灣人民在意的是眼前的「發財」問題！

2. 軍公教年金問題，該修法就要修法，不對的，要改正。

3. 勞退基金，絕不讓它破產。

4. 觀光產業，提升品質，吸引全球觀光客來台。

5. 中小企業生存問題保證解決。

6. 高科技產業，繼續發展。

7. 解決在台投資的五缺問題。

8. 解決全台各都市鄉鎮發展問題。

9. 總的來說，「人民有錢」，可以簡化成這個口號：「該拿的要拿到、該賺的要賺到」！這樣大家就都有期盼了！也知道為什麼要選老韓當總統了！

胡幼偉文末表示，回到「苦民所苦」、「解決庶民痛苦」的競選主軸，才是選民最有感、也最期盼的政見訴求。這個味道，老韓必須強調再強調！

(中時電子報)