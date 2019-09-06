國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜9月8日(本週日)將在新北市三重的二重疏洪道舉辦，但韓國瑜也頗憂心到時可能因氣候和近期聲勢被綠營抨擊而受影響，甚至問競北辦副主委許淑華，人會不會多。對此，因挺韓而爆紅的「五虎將」攤商杏仁哥受訪時表示，初選後的首場造勢非常重要，將「號召20萬人風雨無阻到場參加」，要讓民進黨和有心人士看看。

去年2018九合一選舉，韓流席捲全台，因挺韓而爆紅的杏仁茶攤商吳育全(杏仁哥)，因為從頭到尾堅定挺韓，搭上韓流熱潮爆紅一舉成名。此外，因挺韓而聲名大噪的鐵粉除杏仁哥外還有陳清茂、強強滾、文山伯和貼紙哥，也被外界稱為「韓流五虎將」。

吳育全近日接受港媒《中評社》專訪，針對8日的新北造勢，吳表示，因為最近韓市長頻頻被抹黑，黑韓力道也越來越強，有如「亂拳打死老師傅」，還讓高雄市綠營議員結合綠媒不斷攻擊韓市長，反而民進黨貪污、私菸案都很難出手，且主流媒體報導都遮遮掩掩，這一點讓基層百姓都看不下去也十分氣憤。

杏仁哥強調，初選過後第一場造勢相當重要，主要可以讓民進黨看看，也順便讓郭、王看看，民調是不是真的被影響到掉下來，現在初選過了要開始拚2020了，而「國民黨內還搖擺不定」，所以大家一定會走出來挺韓國瑜。

此外，對於外界最關注的現象，就是「初選前最終場的6月底大造勢，至今過了2個多月，韓粉是不是情緒比較沉澱，沒有激情了？」杏仁哥說，韓粉也不能一直處在巔峰狀態，大家都還是要回歸正常生活，也要休息，且過去這段時間，韓市長各地拜廟，也有許多在地支持者熱情支持，人氣依然未減。

杏仁哥強調，泛藍陣營一起「推倒民進黨」這堵牆，這是最大的目標，也相信國民黨最後還是會整合。

(中時電子報)