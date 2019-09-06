高雄市長韓國瑜屢被韓黑唱衰，又逢鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平脫黨危機，「韓粉」卻始終不離不棄。有人在刊出政治獻金捐款單，共捐出富含諧音寓意的16800元，直言生平第一次就獻給韓了！其他韓粉也為之振奮，大呼感動、感謝。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「說到做到，生平第一次做政治獻金的捐款。去年無捐款，只認購國瑜小物，到現在老婆還保存的好好的，捨不得拆。2018遺憾不能投票給他，但2020我一定投票給國瑜，讓我們再感動一次，9／8大家一定要站出來挺。」

附圖是該網友「郵局劃撥儲金存款收據」，收款帳號戶名為「109年總統、副總統擬參選人韓國瑜政治獻金專戶」，捐款金額為16800元。

文章一出，獲超過3000個讚、近500則留言與近99次分享。網友紛紛回應：「讚，唯一支持韓國瑜」、「謝謝你」、「有你真好」、「去年我也是無法投票給他，因我是台中市的，明年大選終於可以對他投下我堅定的這一票了」、「真的很相挺！不但捐出相當於許多勞工朋友的半月薪水，還特別選了『一路發』的數字諧音，太有心，太感人了！」

(中時電子報)