協志工商5日宣布明年起停招3年，引起震撼。全國私校工會理事長尤榮輝6日發出新聞稿表示，高中教育已敲警鐘，一所辦學正常的私立高職會「自我了斷」，值得社會省思，凍漲14年學費的政策也該調整。

新聞稿指出，協志工商主動停招的理由是「近年因社會大環境改變，少子化衝擊致私校經營日趨艱難，學生素質低落，政策不明，致協志為繼續完成中等教育使命與理想受極大挫折，難發揮創校理想。」簡單說，少子化後學校教育資源枯竭，大部份私立高中財務困難，而政府卻擺爛不管，任由私校自生自滅。

107年度全國高中學生總約69.7萬人，其中公立高中生約40.7萬，私立高中生約29萬，如果公立高中人數維持不變，3年後110年度私立高中人數只剩下15萬人減少48％，6年後113學年度只剩11.4萬人減少61％，若政府持續無作為，3年後私立高中職將「屍横遍野」。

新聞稿指出，14年來物價高漲，教職員晉薪、調薪及退休金帶給學校財政負擔越來越沉重，加上少子化後生源減少、收入大幅減少，學校財務勢必惡化。比較好的學校用過去累積盈餘苦撐，財務不健全的學校只好減少教育投資，甚至扣減教師薪資，導致教育品質惡化。

新聞稿說，少子化造成私校收入大減，政府又凍漲私立高中學費長達14年，有心辦學的私校就算再怎麼努力也看不到未來。

2015年以前，教育部管轄的高中職就有7所學校已停招，包括嘉義市大同高職、台南縣天仁工商、花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中及益新工商、屏東縣志成工商及新基高中。2017年，曾是台南市明星私中城光中學吹熄燈號，今年5月台南鳳和中學也決定停招國中部。種種跡象顯示，私立高中教育危機不下於高等教育，卻得不到政府和社會重視。

新聞稿說，負責任的政府不應坐視私校教育資源枯竭、品質惡化卻毫無作為，全國私校工會呼籲教育部盡速檢討高中學費政策的必要性與合理性，針對私立高中職普遍面臨的財務危機，提出解決方案，否則一定會有越來越多私立高中步上協志工商後塵，停招後停辦，這是國家教育的重大損失，也會造成不少私校教職員中年失業。

此外協志工商似未有安置教職員計劃就先停招、三年後停辦轉型，若造成200位教師失業及區域性教育資源失衡，是缺乏社會責任的作法，主管機關應主動瞭解狀況，不能輕易讓學校說停招就停招。

(旺報 )