龍潭區中正路大平郵局前4日下午2時40分發生一起槍擊案。（臉書龍潭人社團鄉親交流廣場／邱立雅桃園傳真）

龍潭區4日下午發生地方角頭遭2名槍手近距離槍殺命案，48歲「貓霖幫」幫主江宗霖當天下午正準備步出住家時，忽然遭兩名埋伏已久的槍手靠近連開6槍斃命。兩名凶嫌身影今天曝光，警方已成立專案小組偵辦，目前鎖定涉案人士，並已有一人落網，警方正釐清該名落網人士身分，並全力追緝另一名在逃嫌犯。

前一日才辦完母親公祭，江宗霖4日下午踏出家門正準備搭上座車時，忽遭逢兩名槍手步行靠近狙擊，江男原想逃離現場，未料傷勢過重倒臥座車旁。兩名殺手行兇後，確認江男中彈後，隨即步行離去。

兩名凶嫌佩帶黑色口罩似擔心被人認出，其中一人還身穿黃色輕便雨衣。兩嫌行兇後步行逃跑時，試圖搶奪用路人用車，未料駕駛嚇得疾駛而去，兩嫌未能得逞，隨後分頭逃跑。

其中一名身穿黃色雨衣嫌犯往三坑方向奔逃後，攔下一輛工程車請求載往一間學校門口，隨後搭乘計程車離去。因該區地處偏僻，計程車叫車不易，警方已根據監視器畫面掌握該計程車車籍資料，並循線追緝。該名凶嫌已於5日落網，但並非外傳於高雄逮人，警方正清查該人身分當中，並正全力緝拿另名嫌犯。

根據附近住家的監視錄影帶顯示，凶嫌早在案發前已於行凶處周圍徘徊，附近民眾均以為是來附近郵局辦事的，未料竟是前來終結江男性命的殺手。根據鄰居表示，早在當天上午就曾目擊兩嫌在附近出沒，種種跡象顯示兩嫌是預謀犯案。

江宗霖近年來多在東南亞活動，事業版圖擴及柬埔寨，平常有空則常返家陪伴母親，熟悉江的親友透露，實在想不出來在台灣會與誰結怨。不過有傳言指恐與財務糾紛有關，但警方仍不願證實外界傳言，僅表示全力偵辦中。目前檢警已相驗完畢，預計6日解剖。

(中時電子報)