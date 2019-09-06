總統蔡英文今(6日)將親自前往桃園陸軍專科學校，主持「三軍專校聯合開學典禮」，這也是國軍有史以來，首度為士官專科學校新入學班隊舉行聯合開學典禮，對於國軍近年來開始重視士官制度具有相當重要意義。

國軍推動全募兵制後，希望對於部隊主幹可以長留久用、長期在同一單位歷練並且維繫單位運作，因此近年來對於士官制度開始重視，例如幾年前就開始實施總士官長制，軍方高階將領前往視察部隊，很少見到士官身影，但是現在各軍種的總士官長，視察與開會時，固定都陪同在司令身旁，即使連拍照時也都一起排排坐，大力提升士官在部隊中重要。

今年軍方首度在陸軍專科學校為陸專、海軍官校士官二專班和空軍航空技術學院的士官班隊學生舉行聯合開學典禮，並邀請蔡英文主持，象徵蔡政府和軍方逐漸重視士官的專業地位與養成培訓。

軍方表示，這3個學校的新進學生，已經在8月底完成在陸軍官校的「三軍九校聯合入伍訓練」，接著集中到陸軍專科學校舉行聯合開學典禮，同時向所有未來國軍士官幹部進行精神講話。

由於國軍過去各軍種的士官學校的開學典禮，都是由單位自辦，甚至連上將級的司令的身影都未曾現身過，這次蔡英文以三軍統帥的身分，親自主持士官學校的開學典禮，勢必影響未來各軍將領對士官的重視，在基層的反映獲得一致好評。

(中時電子報)