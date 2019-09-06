名嘴楊月娥前年把全癱母親接回家照顧，接著女兒又罹患血癌，讓她可說是心力憔悴，昨日與母親在急診室等待換氣切管時，目睹一位被送來急救的老翁，由於醫生與家屬意見不同，始終無法決定急救還是插管，讓她不禁感嘆：「善終真難」。

楊月娥表示在急診室目睹一場「天人交戰的勸說」，一位九旬老翁被送來急救，當時醫生判斷需要插管，但家人交待不要插管只要急救，但雙方始終無法達成共識，看到這幕楊月娥心有戚戚焉表示，插管是醫療必要程序，但14天後若不能自主呼吸就要氣切，讓她感嘆母親就是苦主，因此跟醫生建議不要插管，接著又和老翁家屬表示別折騰老人家不要插，但忙亂中自然沒人理會，最後受不了這氛圍下，楊月娥還沒等母親換氣切管，就抱著母親走人。

楊月娥臉書全文。（圖／楊月娥臉書）

不過在醫生插管前，仍看到手微微發抖，讓她感嘆緊急時刻有誰能沉著做決定，此外看到母親氣切後抽痰的痛苦模樣，也讓她下定決心若未來換做是自己絕對不插管。

(中時電子報)