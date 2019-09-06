受累於今年春季的霜及夏天的酷暑，法國葡萄酒產量可能比去年減少12%，影響遍及各產區。

正值葡萄收穫季，費加洛報（Le Figaro）引用法國農業部統計單位近日預測數據報導，葡萄酒總產量今年可能達到4340萬公石，比去年4937萬公石少了12%，也可能是近5年來產量偏少的年份，與過去5年的平均比起來，估計少4%。

以地區來說，法國各地葡萄酒產區產量都會減少，只有西南部會增加。

受保護的法定產區酒（AOP）產量估計會比去年減少10%，約為2009萬公石。AOP標章是法國葡萄酒中，等級最高的一類。

地區餐酒（IGP）減少5%，產量約為1200萬公石；非地區餐酒更將減少25%，產量335萬公石；烈酒則減少20%，約為789萬公石。

今年春天花季期間，氣候條件不佳，夏天的酷暑又把葡萄曬壞，南部地區受害尤其嚴重，導致葡萄減產。8月中，還有些地方下起冰雹。

以地區而論，在香檳區，去年產量特別好，因此今年相較之下香檳產量會減少。但除了酷暑之外，夏天氣溫條件不錯，幾乎可以彌補因7月酷暑而延遲的葡萄成長。

在勃根地暨薄酒萊地區（Bourgogne-Beaujolais），預期產量比過去5年的平均明顯要低，這要歸咎於春霜和冰雹，以及花季期間的低氣溫，尤其索恩羅亞爾省（Saone-et-Loire）最受影響，葡萄尺寸比較小顆。

在阿爾薩斯（Alsace），因酷暑及缺水，使得葡萄生長緩慢，部分土地有粉孢菌，還有關於霜霉病風險的通報。

波爾多地區的部分葡萄園受春霜影響；南部的蘭多克（Languedoc）、胡西雍（Roussillon）地區則因酷暑而減產，8月初的幾場火災也連累加爾省（Gard）葡萄生產。

法國葡萄酒產量於2018年占全球總產量的17%，是僅次於義大利的第2大生產國；在人均消耗量上，法國是僅次於美國的第2大國，平均每人一年喝掉40公升。

法國在葡萄酒及烈酒出口值方面是第一大國，去年達122億歐元（約135億美元）。

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(中央社)