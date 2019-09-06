前行政院發言人、傳播學者胡幼偉日前因遭媒體人單厚之批評，承諾停筆10日。近日回歸，在臉書發出868字長文，再談對韓國瑜副總統搭檔看法，表示主張就是「尊韓」，更直言連副手的所有班底或幕僚，都要徹底「尊韓」，否則只要有人做不到、忍不下來，將來必出問題更尷尬。

胡幼偉在臉書發文，劈頭直言對韓國瑜副手搭檔的看法，主張就是「尊韓」二字。也就是副手必須尊重韓的決定，且是韓信得過、合得來的人；他不主張韓「跟誰配」，除非那人剛好是韓屬意人選，否則又造成尷尬局面。

胡幼偉質疑，國民黨內真正「尊韓」的有幾人？這騙不了人，因為從一些小動作就可看出，你究竟是把韓國瑜大老大「尊韓」，還是把韓當小弟般「指導」。並舉2012年參加連戰擔任特使，率領的APEC代表團前往海參威開會的故事，指出連在與時任大陸國家主席胡錦濤會談後，連馬上指示「立刻向總統報告連胡會結論」；連身為時任總統馬英九老師輩，此時卻連「馬」字都沒出口，足見對角色的尊重。

不僅如此，胡幼偉呼籲，任何對韓國瑜不服氣的人都不要來做副總統！而且所謂「尊韓」，不僅要副總統本人，連其班底、幕僚皆然，否則日後共事只會尷尬，一定會出問題。

最後，胡幼偉寫道：「懂！韓已經是總統候選人了，對韓，就要有個基本的樣子嘛！他很親切，那是他的風格，但不能說他很親切，咱們就很隨便嘛！那成何體統呢？國民黨上上下下都不夠尊韓，那你還要奢望一般民眾也尊他為國家未來領袖嗎？」

(中時電子報)