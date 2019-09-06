中颱玲玲往韓國靠近，外圍環流影響台灣。（圖/中央氣象局）

儘管中颱玲玲朝韓國靠近，但外圍環流雲系，加上帶動已減弱的劍魚水氣北上，全台天氣不穩。氣象專家表示，周末全台局部有雨或雷雨，中南部有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率。

氣象專家鼓啟明在臉書發文說，台灣過去兩天受到玲玲颱風的外圍環流影響，全台各地都偶有陣雨發展，氣象局也不斷發布大雨特報，今玲玲北上往韓國靠近，帶動威力已減弱的劍魚北上，讓原來已密集對流雲系在巴士海峽附近，在通過台灣附近時，不排除很多小系統對流胞，通過台灣西部，周末各地都會是較不穩定的天氣，並會持續到周日，到下周一二會明顯緩和一些。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，玲玲強度接近中颱上限，周六(7日)將侵襲北韓。台灣該注意的是劍魚減弱後，殘餘的環流伴隨水氣，在西南風導引下，向東北輸送，台灣周末天氣持續不穩定。

他並說，最新模式模擬顯示，明至下周一(7至9日)劍魚的殘餘環流伴隨水氣接近台灣，將給各地帶來局部陣雨或雷雨，中南部並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率；下周二至四(10至12日)天氣好轉。

(中時電子報)