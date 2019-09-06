中秋竟變端午？為提升中秋節買氣，高雄市政發公文給在地的量販業和超市業者，因為中秋節即將來臨，建議業者推出相關優惠專區，來提高買氣。但節目卻誤植為端午節，令人非常傻眼。而高雄市長韓國瑜得知消息，也坦言這錯誤非常不應該，人評會已介入調查。

為了提升中秋買氣，高雄市府經濟發展局日前去函給高雄市量販和超市業者，包含全聯實業股份有限公司、大潤發鳳山店、法商家樂福總公司、大樂購物中心，以及頂好超市總公司、台灣好市多總公司等。但公文主旨寫著：「因應『端午』佳節，建請貴商推陳應景民生用品優惠（或特價）專區促銷活動，以提高民眾買氣並促進市場物品流通。」不過，不是過中秋嗎？怎會寫成端午節？

對於這起烏龍公文事件，據綜合媒體報導，高雄經發局表示，發公文是善意提醒，且行之有年，並非強迫性。這次中秋誤植為端午節，是內部疏失，會再發文更正。

而韓國瑜則表示，把中秋節當作端午節，人評會已經介入進行了解和調查，希望市政府所有的員工，將來在擬公文的時候，一定要謹慎小心，因為這個牽扯到政府的公信力，還有公權力的行使，這個錯誤絕對會讓大家覺得很怪異的，中秋跟端午差別太大，人評會已介入了解跟調查。

(中時電子報)