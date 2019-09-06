小貨車疑自撞分隔島，由於衝擊力太大，小貨車陷入火海，駕駛逃生不及，被燒成一具焦屍。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市南屯區台74中彰南下路段，6日上午6時許，發生一輛小貨車自撞護欄後起火燃燒，開車行經該路段的民眾看到熊熊大火，吞噬整台貨車，不確定車內人員是否受困，緊急報案，消防局獲報馬上派人車前往協助搶救，到場時小貨車已全面燃燒，立即出水搶救，撲滅火勢後，在車外發現一名已明顯死亡的焦屍，通知大隊火調人員處理，死者身分及事故發生原因，警方正進一步調查釐清。

今日上午6時許，台74號線中彰快速道路發生一起小貨車疑自撞分隔島事故，由於衝擊力太大，小貨車陷入一片火海，駕駛逃生不及，整台小貨車被燒成空車架，駕駛也因火勢猛烈，被燒成一具焦屍，消防人員發現駕駛人已在車外，可能駕駛用盡力氣掙扎跑到車外，不幸仍慘遭大火燒死。

由於事故地點位在台74線道開往彰化的方向行駛，疑似貨車在行經高鐵匝道時，開過頭錯過交流道，是否因一時心急不小心自撞分隔島，有待進一步調查。

消防局派出春社、西屯分隊，出動救災護車及人員搶救，但駕駛因貨車起火燃燒被燒成焦 屍，通知大隊火調人員前往處理，現場後續交由員警處理。

因事故發生在用路人多，車水馬龍的台74線，清晨車輛比平時少，未波及其他車輛，但是火燒車地點在往台中高鐵的匝道，一度封閉交流道，待現場鑑識後重新開通。

(中時 )