男網三巨頭僅剩納達爾(Rafael Nadal)1人還留在美網了，雖然身為紅土之王，其實美網(硬地)亦是納達爾表現不錯的地方。納達爾美網再拿1冠就可超越喬柯維奇(Novak Djokovic)的3冠，而且將是他生涯第19座大滿貫，預備迎頭趕上費德勒(Roger Federer)的20座金盃了。

事實上這將是費納兩人最接近的一次，納達爾2005年拿下大滿貫首冠，當時費德勒已6冠，兩人就從差距5冠的情況下「起跑」。費德勒尚在全盛期的時候，雙方最大差距曾到達9冠之多，納達爾看來沒什麼希望。一直打到2014年，隨著費德勒退下巔峰，納達爾終於追到3冠差距。

今年喬柯維奇在溫網阻斷費德勒，讓納達爾首次追到2冠之差，加上納達爾生涯與費德勒的對戰優勢，他有可能在費德勒退役前就從「紅土之神」晉身「史上第一」。然而在這場偉大的雙雄之爭，喬柯維奇於2008年殺出，當時他落後費德勒12冠，如今喬帥也坐擁16冠。

偏偏這3位是同一時代的人，支持者爭論不休，有人認為所謂「史上第一」不應簡單以冠軍數來定義。特別是一路看著費德勒走過這20年的球迷，大概很難接受有人比他更偉大，何況費德勒還保有世界排名第一最長以及其他多項紀錄。因此「最偉大網球選手」的稱號恐怕到最後無法屬於任何一人，這時代也不為一人所統治，歷史將會稱這段期間(2003~20xx)為「三巨頭時代」。

(中時電子報)