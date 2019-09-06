國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜9月8日(本週日)將在新北市三重的二重疏洪道舉辦，但韓國瑜也頗憂心到時可能因氣候和近期聲勢被綠營抨擊而受影響，甚至問競北辦副主委許淑華，「人會不會多？」。據悉，這次大造勢，韓國瑜將在晚上8點左右，上台獻獨唱台灣的新獨立樂團「浪子回頭」。

茄子蛋，2012年在台北成立，為臺灣近年興起的獨立樂團，由主唱兼鍵盤手阿斌(黃奇斌)、吉他手阿德謝耀德及阿任(蔡鎧任)組成，2017年出道發行首張專輯《卡通人物》，2018年獲得第29屆金曲獎最佳台語專輯獎與最佳新人獎，2019年以單曲〈浪流連〉入圍第30屆金曲獎年度歌曲獎。韓國瑜此次獻唱的歌即是該樂團所發行的歌曲。

據韓陣營所提供的活動流程表顯示，韓國瑜預計將於晚上8點到場，並登台獨自獻唱「浪子回頭」。

當天預計出席的將有前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前黨主席洪秀柱，新北市立委參選人等，且北辦副執行長許淑華指出，韓是新北中和人，以新北作為出發地，第一站就是從家鄉出發最後回到目前居住的高雄市，當天活動下午4點開始，預計到晚間8點30分至9點結束。

(中時電子報)