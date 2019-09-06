台南一名高中女學生小真（化名），小學五年級就到一家補習班上課，不料補習班的方姓老師，利用她年幼對愛情充滿幻想，2014年1月間告白成功，並承諾「等妳滿18歲就與妳結婚」，兩人交往後，至少發生258次性關係，但小真升上高中有意斷絕來往，沒想到方男竟四處散布謠言，說她在網路上結交損友，小真忍無可忍才把事情2人的事說出來，加上明確指出方男下體有兩個黑斑與形狀大小，台南地院合議庭最後將方男依對未滿14歲女子性交等共129罪，各判處3年8月有期徒刑，再依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪共156罪，各處10個月，合併應執行有期徒刑為9年6月。

小真升上高中就表明不願意繼續與方男交往，方男為了挽回這段感情，利用小真成績不理想時對其母、表姊謊稱，小真在網路上結交損友，建議應該沒收手機、禁止上網。小真因為莫名挨罵，加上方男不斷散布不利於她的消息，求助無門情況下，才決定將二人交往的事告訴家人，最後由母親報警提告。

方男到案後承認與小真交往，但僅到親吻、牽手程度，至於小真能夠說出他生殖器上的黑斑特徵，是因自己一次酒醉未醒，小真偷幫口交，從未與小真發生性關係。

小真偵訊時表示，兩人起初就像情侶，偶爾牽手、擁抱，後來方男主動，才開始親吻情形，第一次發生性關係在2014年3月中下旬，她有在筆記本上做記號，後來因為次數很多就沒有記了，「光是第一次的那週就有4、5次，幾乎每天都有。」

檢方調查時曾根據小真指出的方男下體黑班，委請法醫檢驗，最後認確方男的龜頭正上方有兩處黑斑，各為0.2及0.1公分的圓形，另小真報案後前往醫院驗傷，的確在處女膜3點及6點鐘方向發現凹痕，台南地院合議庭最後依法，將方男合併判刑9年6月。

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(中時電子報)