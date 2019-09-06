經濟部配合擴大秋冬國旅第二波加碼方案，自由行旅客只要入住有參加交通部觀光局優惠活動之旅宿業者，登錄觀光局補助系統，辦理身分證字號檢核後，除可獲住宿1000元折抵外，每房經濟部將再發給夜市抵用券200元，每一身分證限領取一次。實施期間從9月16日開始，12月31日止。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，為鼓勵在地消費，抵用?規劃原則限於旅宿當地區域縣市政府登記或列管有案的夜市使用。其中北區(基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市)、中區(苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣)、南區(嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣)不可跨區域使用，但宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣及離島縣市旅遊則不予限制。亦即，到宜花東及離島旅遊，不僅也領得到抵用券，並且年底之前全台各地都可使用。

中辦說，本次夜市抵用券經濟部係委由財政部印刷廠設計印製，每張面額50元，不得換現、不找零，等同有價證券，偽造、變造者須負相關刑事責任。經濟部中部辦公室預估本方案可為夜市引入消費人潮，估計帶動17.4億的消費效益。有關抵用券的發放作業，經濟部將與交通部觀光局於9月6日邀集各轄市、縣市政府召開說明會。全國七十餘處縣市政府登記列管的夜市名單及座落地點，可掃瞄抵用券正面的QR code查詢。

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