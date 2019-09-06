誰是籃網明星前鋒杜蘭特心中，當前聯盟最強的1對1防守者？答案不是今年季後賽曾跟他互飆垃圾話的快艇後衛貝弗利，而是連兩年季後賽都碰上的火箭前鋒塔克，因為杜蘭特跟網友聊天時坦承，當今聯盟最好1對1防守者，絕對是塔克。

其實從數據上來看，或許更加清楚，杜蘭特在2017-18年球季例行賽，投籃與三分命中率分別是5成16、4成19，到了西區冠軍賽遭遇火箭，投籃與三分命中率跌到4成61、3成96，這種情況來到上季也是一樣，可見塔克多會防守。

畢竟塔克是杜蘭特在德州大學奧斯汀分校的學長，塔克曾在2003到06年期間待在這間大學打球，杜蘭特則是2006年短暫待過1年，代表兩人也曾當過隊友，難怪杜蘭特如此敬佩學長的防守能力，也幾乎每次碰上塔克都會稍微吃虧。

杜蘭特也在6日貼出自己積極復健的照片，且寫，「平衡動作，第12周！」讓不少NBA球星替他聲援，詹姆斯就回覆，「讓我們搞定它吧！＃上帝速度＃狙擊手」前勇士隊友卓雷蒙格林也回，「繼續前進，我的兄弟。」

(中時電子報)