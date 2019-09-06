網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜面臨民調下滑、黨內同志脫黨參選危機，各界聚焦9月8日新北市三重造勢，將其視為「韓流」退燒與否指標。韓粉上網真情流露，用「跪求」2字，盼大家都去參加8日這場造勢大會，破除「換瑜」謠言。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「我跪求各位韓家軍，請大家拉親朋好友在9／8號出席新北市韓國瑜造勢大會。我們一定要讓他爆，要讓他破除換瑜謠言，讓韓流重現，讓韓流再一次感動中華民國！」

文章一出，迴響熱烈，獲近3000個讚、超過600個留言與近300次分享。

其他網友紛紛回應：「死挺」、「不用跪求，是一定要出來的」、「已南北串聯，呼朋引伴，風雨暴雷泥濘無阻！」「應該是跪求留個位置跟我站吧！」「不用跪求！我們都是堅定挺韓國瑜的人！」「就算天崩地裂、唯一票投韓國瑜；9／8站出來改變台灣、拯救未來！」「要讓一堆背骨仔知道什麼叫做撼山易，撼韓家軍難」。

(中時電子報)