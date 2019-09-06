台北市長柯文哲接受平媒專訪，被問到「學姊」黃瀞瑩與「台灣第一名模」林志玲誰比較漂亮？竟脫口而出：「林志玲已經嫁人懷孕了」，也讓林志玲懷孕一事引發熱議，對此律師黃帝穎指出，柯文哲恐讓將消息走漏的醫師面臨有期徒刑，及最高35萬罰鍰。

台北市長柯文哲脫口而出林志玲懷孕一事後，僅表示：「誰講的我記不起來，還是我聽錯了」？明顯閃避問題，對此律師黃帝穎在臉書開砲，根據《刑法》第316條規定，「醫師、藥師、藥商…或其他佐理人，或曾擔任此等職務之人，無故洩漏因業務知悉或持有之他人秘密者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」，另外《醫療法》第72條及《醫師法》第23條規定，醫師因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏，否則將處5萬元上25萬以下罰鍰。

律師黃帝穎指出涉露消息的醫師，恐面臨有期徒刑，及最高35萬罰鍰。（圖／黃帝穎臉書）

由於柯文哲之前是台大名醫，因此被質疑消息應該是從台大醫院內部得知，對此律師黃帝穎表示聽到這則消息後，不知道要不要恭喜志玲姐姐，但可以確定的是柯文哲恐先害慘台大醫院。

(中時電子報)