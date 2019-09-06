隨著美陸雙方宣布將於10月舉行新一輪貿易談判，激勵全球市場信心。對此，陸官媒環球時報總編胡錫進在推特發文指出，美陸談判將致力取得實質進展，並表示美已因貿易戰兵疲馬困，雙方更有可能因此取得突破；此外，陸官媒經濟日報微信「陶然筆記」也稱，此輪談判將觸及核心關切議題。

大陸商務部5日宣布，美陸雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，在此之前，雙方將保持密切溝通；工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備，同時強調陸方反對貿易戰升級，希望美方停止動用國家力量打壓華為等陸企。

據美媒CNBC報導，其推文常被外媒當作北京態度指標的胡錫進再次在推特上表示：「美陸宣布新一輪貿易談判並將取得實質進展，我個人認為美國在貿易戰中已精疲力盡，不再可能擊垮大陸意志，故雙方更有可能在談判中取得突破。」

China and the US announced new round of trade talks and will work to make substantial progress. Personally I think the US, worn out by the trade war, may no longer hope for crushing China's will. There's more possibility of a breakthrough between the two sides. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 5, 2019

而大陸國務院官媒經濟日報旗下的微信公眾號「陶然筆記」5日在《重啟協商，有何看點》一文中引述新華社新聞稿稱「中美這次確認將為磋商取得實質性進展做好充分準備」具有兩層意涵。

該文接著表示，首先雙方在「打打談談、邊打邊談」的貿易摩擦常態中，確認第十三輪協商的明確時間地點；其次，美陸將為協商取得實質性進展做好充分準備，其中暗示了從現在直到第13輪協商，中美雙方的溝通頻次將會提升，特別是工作層將從9月中旬開展的認真磋商，而「實質性進展」此一表述已許久不見，可見接下來的這段時間，雙方工作層在涉及彼此核心關切等方面，很可能會有新動作。

「陶然筆記」也強調，新輪貿易談判中，也需要關注雙方將為協商創造什麼樣的良好條件，對陸方而言，此前已經明確提出「堅決反對貿易戰升級」，而對美方而言，對陸方採購美農產品這事十分上心，但美方關稅措施一再升級，對陸方採購美國農產品帶來不利影響，又談得上什麼良好條件。

(中時電子報)