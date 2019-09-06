美國隊5日以98比45橫掃日本，預賽3戰全勝挺進16強複賽，總教練帕波維奇賽後找到日本潛力新星八村壘，兩人在場邊竊竊私語一段時間，令人不禁好奇到底兩人在聊什麼，原來八村壘先前曾到馬刺試訓，也讓帕總留下不錯印象。

「我們只是聊了一下當初他來馬刺試訓的那段日子，因為他曾造訪過聖安東尼市，為了參加我們的球隊試訓，」提到這名今年第9順位被巫師選上的新秀，帕波維奇表示，「他是風度翩翩且聰明的年輕人，我們當初真的很想選到他。」

只是帕波維奇嘴巴上對於八村壘讚譽有加，實際上卻在世界盃給這名潛力股前鋒好好上了一課，因為八村壘在遭遇美國的比賽中，整個上半場只有2投0中、得分掛蛋表現，直到下半場分數已被大幅拉開，他才靠著切入單手扣籃開張。

八村壘最後投8中2、2罰0中，拿下4分、4籃板的不及格成績，場上正負值更是全隊次差的負48(最差是灰熊前鋒渡邊雄太的負49)，也讓八村壘這場即將真正進入NBA的「預演」，以難堪結局收場，但他的未來仍然備受期待！

(中時電子報)